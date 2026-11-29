Cerca de 100 réplicas se han registrado tras el terremoto magnitud 5 que sacudió la mañana de este viernes 27 de noviembre el condado de Los Ángeles.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que, durante la noche del sábado y madrugada del domingo, ocurrieron más sismos, entre ellos uno a la 1:53 a.m., de magnitud 2.5, relacionados con el movimiento telúrico que tuvo su epicentro frente a la costa de Manhattan Beach.

La mayoría de las réplicas se detectaron en la misma zona, frente a la costa del condado de Los Ángeles, donde ocurrió el terremoto más grande, que se tuvo a las 9:30 a.m. del viernes.

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De acuerdo con la sismóloga Lucy Jones, las réplicas siguieron un patrón estándar después de un temblor de una magnitud como el que tuvo el que se registró el vienes.

“(La consideramos como) una secuencia de réplicas relativamente robusta“, declaró la científica en una conferencia de prensa que se realizó este sábado.

Según el USGS, durante este sábado se tuvieron más de 80 réplicas, con tres de ellas superando la magnitud 4.0, la mayor de 4.5, a las 11:41 a.m.

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Las autoridades mantuvieron la advertencia a los residentes de Los Ángeles para que se mantengan alerta y estén preparados ante posibles réplicas de alta magnitud.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró que no se han reportado daños mayores en la infraestructura crítica de la ciudad, pero mencionó que se continuará monitoreando la situación.

“La actividad sísmica de hoy sirve como un importante recordatorio de que los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento en California. Los angelinos deben tomar medidas para prepararse”, expresó Bass en un mensaje publicado en las redes sociales.

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Funcionarios de la ciudad de Manhattan Beach informaron la noche de este sábado que se mantenía la inspección de edificios para identificar posibles afectaciones, y que algunas estructuras ya habían sido marcadas con etiquetas rojas o amarillas.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dijo que no se tenía la amenaza de que pudiera ocurrir un tsunami en las costas del sur de California.

Por precaución, las autoridades mantuvieron cerrado este sábado el muelle de Manhattan Beach, pero se informó que fue abierto al público desde la mañana de este domingo.

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El muelle de Manhattan Beach fue reabierto al público la mañana de este domingo. Crédito: John Antczak | AP

Debido al movimiento telúrico, ocurrieron algunos daños en negocios localizados en El Segundo y en Hermosa Beach, como ventanas rotas y caída de mercancía de los anaqueles. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), se estrellaron varias ventanas dentro de una de sus terminales.

Los residentes de El Segundo se preocuparon después de observar una columna de humo en la refinería de Chevron, pero portavoces de la instalación aseguró que se trató de una quema de gases no planificada y que no representaba ningún riesgo para la seguridad de las comunidades cercanas.

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