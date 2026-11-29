El futuro financiero de los niños se ha convertido en uno de los temas que comienza a tomar fuerza entre las iniciativas de ahorro en Estados Unidos. Algunas familias tendrán acceso a un beneficio adicional que busca darles a sus hijos una pequeña ventaja económica desde temprana edad, mediante un fondo de inversión que permanecerá reservado hasta que alcancen la mayoría de edad.

La iniciativa está relacionada con las Cuentas Trump y contempla un depósito gratuito de $100 dólares para determinados menores que viven en San Francisco, California.

El dinero proviene de una donación privada de $6 millones de dólares realizada por el inversionista multimillonario Neil Mehta y su esposa, Jash, de acuerdo con información publicada por The San Francisco Standard.

¿Qué niños pueden recibir los $100 dólares?

El beneficio está dirigido a aproximadamente 60,000 menores que cumplan con tres condiciones:

Haber nacido entre 2016 y 2024.

Vivir actualmente en San Francisco.

Ser ciudadanos estadounidenses con un número de Seguro Social válido.

La aportación de Mehta, fundador de la firma de inversiones Greenoaks Capital, permitirá que cada niño elegible reciba $100 dólares en su cuenta de inversión. Sin embargo, el dinero no estará disponible para utilizarse inmediatamente, ya que será colocado en fondos indexados que replican el comportamiento del índice S&P 500.

El empresario explicó que su contribución busca ampliar las oportunidades económicas de los menores que crecen en la ciudad donde él mismo pasó su infancia.

“San Francisco siempre ha sido un lugar que cree que el mañana puede ser mejor que hoy”, declaró Mehta a The San Francisco Standard. “Por eso esta ciudad ha dado lugar a tantos inventos y oportunidades extraordinarias. Jash y yo queremos que los niños que crecen aquí sientan ese mismo optimismo y que formen parte, aunque sea pequeña, del futuro que se está creando”.

¿Cómo reclamar los $100 de las Cuentas Trump?

Para que los menores reciban el beneficio, sus padres o tutores primero deben reclamar y activar una Cuenta Trump a nombre del niño. El procedimiento puede realizarse mediante la aplicación oficial del gobierno, el portal habilitado para estas cuentas o el servicio de cuentas en línea del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Una vez activada y cumplidos los requisitos de elegibilidad, la aportación podrá incorporarse a la cuenta de inversión. Los fondos no podrán retirarse hasta el 1 de enero del año en que el beneficiario cumpla 18 años.

A partir de ese momento, las cuentas estarán sujetas a reglas similares a las de una cuenta individual de jubilación tradicional (IRA), por lo que el acceso al dinero y su tratamiento fiscal estarán condicionados por las disposiciones correspondientes.

Mehta también expresó su expectativa de que los beneficiarios mantengan sus ahorros invertidos incluso después de alcanzar la mayoría de edad. El empresario destacó el papel del interés compuesto en el crecimiento del patrimonio a largo plazo, al que describió como “la octava maravilla del mundo”.

Los $1,000 dólares federales de las Cuentas Trump

La donación privada para los niños de San Francisco es independiente de otra aportación contemplada en el programa federal de Cuentas Trump. Esta iniciativa establece un depósito inicial de $1,000 dólares para los niños nacidos en Estados Unidos entre 2025 y 2028, como parte de un programa creado mediante legislación de recortes fiscales para familias trabajadoras.

El objetivo es impulsar el ahorro y la inversión desde los primeros años de vida, mediante cuentas con ventajas fiscales cuyos recursos pueden crecer a largo plazo. Mientras la aportación federal contempla a una generación específica de recién nacidos, la donación de Mehta amplía el beneficio a menores nacidos entre 2016 y 2024 que cumplan las condiciones de residencia y ciudadanía establecidas.

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