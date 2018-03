BuenosDíasLA: Deportaron a sus padres mientras ella estaba en la escuela

La actriz Diane Guerrero presentará su libro este sábado, en el cual detalla la experiencia de perder a su familia cuando tenía solo 14 años

Diane Guerrero, actriz de televisión que brilla en los programas Orange is the New Black y Jane the Virgin, tenía solo 14 años cuando sus padres y su hermano fueron arrestados y deportados a Colombia— todo mientras ella estaba en la escuela. Como había nacido en Estados Unidos, Guerrero pudo permanecer en el país y seguir estudiando, gracias a la bondad de amigos de la familia, quienes se hicieron cargo de ella.

Su libro En el país que amamos: mi familia dividida es una historia conmovedora y dolorosa sobre la resistencia extraordinaria de una joven ante las aterradoras luchas que enfrentan los residentes indocumentados de este país. Como señala Guerrero, casi 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos, y millones de ellos tienen hijos con ciudadanía estadounidense.

Escrito en conjunto con Michelle Burford, esta autobiografía es una historia de triunfo personal que, además, destaca la experiencia de familias como la de la autora.

La actriz presentará su libro este sábado 17 de marzo en la Biblioteca Central de Los Ángeles. Haz clic aquí para conseguir tu boleto a la charla, la cual se ofrece de manera grautita.

Para comprar el libro, haz clic aquí.

Ubicación: Central Library – Mark Taper Auditorium – 630 W. 5th Street, Los Ángeles, CA 90071

Horario: 10:30 a.m.

Hoy en Los Ángeles

Dos de los principales candidatos a Gobernador de California prometen el fin de la escasez de viviendas. Así, el vicegobernador Gavin Newsom y el exalcalde de Los Angeles Antonio Villaraigosa han dicho que quieren que los desarrolladores en California construyan medio millón de hogares en un año, algo sin precedentes, al menos en la historia moderna. Y pretenden que se haga durante siete años consecutivos, lo que resultaría en 3.5 millones de viviendas nuevas desde el momento en que el próximo gobernador asuma el cargo hasta 2025.

“Historia de Los Ángeles: una perspectiva mexicana” es un mural que detalla los acontecimientos que marcaron a la ciudad, sin pasar por alto a los momentos más oscuros. La obra de la artista chicana Bárbara Carrasco, por ejemplo, apunta al linchamiento de 17 inmigrantes chinos en 1871; el brutal apaleamiento de mexicano-estadounidenses por parte de la policía y la Marina en 1943; y el encarcelameinto injustificado de miles personas de ascendencia japonesa en California durante la Segunda Guerra Mundial. Carrasco pintó el mural en 1981. La entidad que le encargó la obra, sin embargo, se opuso a 14 escenas de las 51 que recoge este mural, y le exigieron reemplazar las imágenes. Carrasco se negó.

“Tengo aspiraciones de superar esta entrevista”, dice entre risotadas Kamala Harris, senadora californiana, cuando le preguntan por sus aspiraciones futuras. Y es que tras un año en el cargo, la nueva estrella del Partido Demócrata se ha forjado un perfil que ofrece pocas pistas sobre sus aspiraciones políticas. Sin embargo, las expectativas depositadas en Harris de cara a 2020 son altas, dado que es oriunda de California, el centro de la resistencia en una batalla constante con la administración Trump. Además, ella personalmente ha demostrado gran oposición hacia el actual presidente.

Suscríbete a nuestro boletín de noticias locales para que te mantengas informado de las últimas novedades noticiosas de nuestra ciudad, sobre eventos importantes, alertas, espectáculos gratuitos, conciertos, curiosidades y mucho más. Haz clic en este enlace.

Estado del tiempo

Tendremos una máxima de 70°F y mínima de 57°F en el centro de Los Ángeles.

Transporte

Se reportan demoras en la autopista 10 rumbo al este, desde la autopista 110 hasta Hoover Street. Procura revisar las condiciones de tránsito antes de emprender tu viaje de esta mañana y esta tarde.

Hasta el momento no se reportan demoras en las líneas del Metro. Procura estar al tanto de las demoras en las líneas de tren y autobús dándole clic aquí.

Tuit del día

¿No te enteraste? El futuro del periodismo es colaborativo.

96 periodistas de más de 60 medios se unen para combatir las noticias falsas durante las #Elecciones2018🇲🇽#Verificado2018 es una iniciativa de @ajplusespanol, @Pajaropolitico, @NewsweekEspanol, @PopUpNewsroom. pic.twitter.com/27zkIG2jmB — V2018MX (@VerificadoMX) March 11, 2018

Foto del día

¡Queremos escuchar tu voz!

Esta sección es para ti. Si tienes alguna información comunitaria o quieres enviarnos fechas de eventos, cumpleaños, bodas, críticas o correcciones, escribe un correo a julia.barajas@laopinion.com. Síguenos en Twitter en @LaOpinionLA, y no olvides visitar el hashtag #BuenosDíasLA en Twitter y Facebook.

Si te gusta esta sección, compártela con un amigo o familiar y pídele que se inscriba a nuestro newsletter.