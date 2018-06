BuenosDíasLA: La Comunidad Ixim de Guatemala presenta “Las aventuras de Gaby”

El libro multilingüe retrata la historia de una "persona pequeña" de ascendencia guatemalteca en MacArthur Park

La Comunidad Ixim, un colectivo de justicia social conformado por mayas guatemaltecos en Los Ángeles, será el invitado especial de la biblioteca Libros Schmibros el domingo 24 de junio. El colectivo se hará cargo de la hora de cuentos infantiles, con la presentación de “Colores de Guatemala: Las aventuras de Gaby”.

A través de la historia de Gaby, una “persona pequeña sin género”, este libro multilingüe rinde tributo a la herencia maya en nuestra ciudad. También le permite a los niños desarrollar su destreza en el español, el inglés y varios idiomas indígenas, incluidos el quiché y el q’anjob’al.

El evento se ofrece de manera gratuita y se llevará a cabo en el área de Boyle Heights.

Horario: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

Ubicación: Libros Schmibros – 103 N. Boyle Avenue, Los Ángeles, California 90033

Hoy en California

A Eduardo Chamú nunca se le ocurrió que sería padre soltero, muchos menos que criar a sus seis hijos, le abriría el camino para obtener la residencia en Estados Unidos. “Muchas veces me la negaron, pero nunca me dí por vencido. Lo conseguí y ahora me siento en casa, con más seguridad en este país. Estaba preocupado porque este presidente nos anda sacando por cualquier cosa”, dice Chamú, un inmigrante mexicano de hablar sencillo. Emigró al sur de California cuando tenía 19 años en 1989. Se instaló en Costa Mesa en el condado de Orange y se dedicó a trabajar en los ranchos de la zona, en las cosechas de la manzana, uva y pera.

En repetidas ocasiones durante los casi 23 años que Juana Melara lleva de trabajar como camarista en hoteles de Los Ángeles y Long Beach, ha sido víctima de acoso sexual por parte de los huéspedes. De acuerdo a las trabajadoras de los hoteles, el acoso y asalto sexual es de lo más común en estos recientos, tanto por parte de clientes como supervisores, pero pocas se atreven a denunciarlo.

“Cuando vi a mi selección en el Mundial después de 36 años sentí orgullo y alegría… Me dolió la derrota y aunque luego Perú se vio muy bien nos faltó meter el balón al arco… Tengo fe en este equipo, espero y quiero que en los próximos partidos demostremos que somos capaces”, dijo el peruano de 30 años residente de Reseda.

Tendremos una máxima de 72°F y mínima de 59°F en el centro de Los Ángeles.

Se reportan demoras de hasta una hora debido a un accidente de tránsito en la autopista 10 rumbo al oeste, desde Cherry Avenue hasta Cedar Avenue. Procura estar al tanto del tránsito antes de emprender un viaje haciendo clic aquí.

Hasta el momento no se reportan demoras en las líneas de Metro. Procura estar al tanto de las demoras en las líneas de tren y autobús dándole clic aquí.

