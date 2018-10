Por qué Ecatepec es el municipio más peligroso para las mujeres en México

En la localidad operaba el llamado "Monstruo de Ecatepec" que ha confesado al menos 20 feminicidios

El macabro caso del “monstruo de Ecatepec“, el supuesto asesino serial que confesó haber matado a al menos 20 mujeres, según la fiscalía, ha conmovido a México y recordado que este municipio es el más peligroso del país para ser mujer.

El hombre, llamado Juan Carlos, de 38 años, dijo actuar con la ayuda de esposa, Patricia, de 44 años.

La pareja fue detenida el pasado 4 de octubre cuando transportaban restos humanos en un carrito de bebé a solo unos pasos de su casa, en Ecatepec, un municipio en el Estado de México, en el centro del país.

Los supuestos asesinos atraían a sus víctimas, mujeres jóvenes, al cuartucho de servicio en donde vivían ofreciendo venderles mercancía como quesos, ropa importada y perfumes.

Una vez ahí, las mataban y descuartizaban.

EPA Juan Carlos y Patricia están acusados de cometer decenas de crímenes en Ecatepec, Estado de México.

“Ya nadie se siente a salvo aquí. Sabemos que podemos ser la siguiente desparecida o muerta y que además, no habrá justicia. Los crímenes se perpetúan todo el tiempo, incluso a plena luz del día”, explica a BBC Mundo Ishtar García, una de las activistas que organizó la marcha para pedir justicia por las mujeres supuestamente asesinadas por la pareja.

Dice que a los vecinos les atemoriza cada vez más salir de sus casas. Los niños ya no pueden salir a jugar.

No se sabe si en las bolsas negras que están tiradas en la calle se encontrará basura o restos humanos, como es cada vez más frecuente. Se les conoce como “embolsados”, dice.

BBC Los vecinos no saben qué pueden encontrar en las bolsas negras que están tiradas en la calle.

“Ecatepec es el municipio más violento en México para las mujeres, incluso superando a Ciudad Juárez, que causó alarma internacional por el alto nivel de feminicidios”, explica Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

En los 4 años comprendidos entre 2014 y 2017 en todo el país fueron asesinadas 8.904 mujeres, según los cálculos de la organización, hechos con datos oficiales.

1.420 de estos asesinatos ocurrieron en el Estado de México, siendo Ecatepec el municipio con más crímenes, según el informe más reciente de esta red, que reúne a 43 organizaciones en pro de los derechos de las mujeres.

243 de ellos, un 17%, fueron considerados feminicidios. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio supone que este dato está por debajo del real ya que los casos no se investigan con perspectiva de género, como se debería.

AFP Lugar en Ecatepec donde se encontraron los cuerpos de algunas de las víctimas.

Según Pérez, la versión de que el “monstruo de Ecatepec” es un asesino serial que actuaba por su odio contra las mujeres, como confiesa el mismo en video que fue filtrado, es muy burdo y debe ser investigado más a fondo.

“Es una historia espectacular que puede estar tapando algo que posiblemente haya detrás. Se debe analizar la posible relación con el crimen organizado y con las instancias del Estado”, explica.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha documentado que es común que solo se arreste a la persona que ejecuta el delito, pero que no se investiga que hay detrás. Pérez asegura que en la zona operan narcotraficantes, redes de trata de personas o incluso tráfico de órganos.

Como ejemplo da el caso Evelin, una niña de 9 años que desapareció del Estado de México y cuyo rastro se perdió en la frontera con Estados Unidos. “Solo el hombre que la secuestró está en la cárcel, pero esto no lo pudo haber hecho solo”, explica Pérez.

“Patrón de desapariciones”

“El cuento del asesino serial no es creíble porque no puede solucionar así tantos casos. En Ecatepec han sido asesinadas cientos de mujeres y se han identificado patrones que revelan otro tipo de criminalidad que la autoridad no debería obviar. No puede achacar todos los casos a esta persona, ni si quiera los que él supuestamente confiesa”, dice.

Explica que en el Estado de México, “más del 70% de los cadáveres de víctimas de feminicidio son encontrados en terrenos baldíos, aguas negras o tiraderos de basura. La mayoría sufrió violencia sexual. Casi todas estaban en edad reproductiva, entre 20 y 35 años”.

La asesora jurídica asegura que en Ecatepec y municipios aledaños se ha reportado ese patrón en que las mujeres primero desaparecen y luego son encontradas muertas. “Se encuentran solo restos y no los cuerpos completos”, dice.

BBC Mundo intentó sin éxito entrevistar al fiscal en varias ocasiones.

La abogada feminista, Edith López, señala que detrás de los feminicidios de Ecatepec hay una mezcla de “los peores factores que evitan que los ciudadanos tengan una mínima seguridad y acceso a la justicia si sufren algún delito”.

Entre ellos nombra la corrupción y la negligencia en el sistema, así como el machismo que permea la sociedad.

“Sin querer ser clasista, las zonas suburbanas son las que menos tienen acceso a las oportunidades que se necesitan para vencer la misoginia, como la educación”, dice.

Ahí el machismo es todavía más grave que en otras partes del país, explica. Conjugado con la reinante impunidad, “los hombres pueden asesinan a las mujeres porque se sienten dueños de ellas y que las pueden matar porque sí“.

“Los feminicidios en Ecatepec no van a parar”

Los especialistas consultados por BBC Mundo coinciden en que la detención del presunto asesino serial no evitará que sigan los asesinatos de mujeres en Ecatepec.

“No podemos pretender que la detención de una persona va a acabar con un problema que es más estructural”, concluye la abogada López.

Los vecinos de Jardines de Morelos, donde fue detenido Juan Carlos y su esposa Patricia están de acuerdo. “Es un alivio que hayan atrapado a estos asesinos, pero sabemos que no son los únicos. Podrían ser solo los chivos expiatorios para que las autoridades digan que están resolviendo los feminicidios, un monstruo de enormes tentáculos”, expresa uno de ellos.

En Ecatepec existe una alerta de género contra feminicidios desde 2015, un mecanismo legal para que las autoridades destinen más recursos a la investigación de estos crímenes y que permite implementar acciones de urgencia para frenar la violencia que pone en peligro a las mujeres.

Sin embargo las desapariciones y asesinatos no se han detenido.

El profesor de derechos humanos y coordinar de la ONG Red Denuncia Feminicidios Estado de México, Manuel Amador, explica que Ecatepec“es un lugar olvidado”.

AFP Ecatepec es uno de los municipios con más nivel de marginación en el país.

Con casi 1,7 millones de habitantes, es el segundo municipio más poblado del país, después de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Amador explica que se creó en los años 80, con el inicio del neoliberalismo en el país cuando se dejó de invertir en el campo y la gente migró para estar cerca de la Ciudad de México.

“En Ecatepec hay una gran multiculturalidad, pues vino gente de muchos estados del centro del país. Sin embargo, carece de servicios dignos de educación y salud. No hay casi espacios de esparcimiento y cultura”, cuenta.

Dice que al vivir en esa situación de negligencia, excluidos de un sistema que les ha creado expectativas y no les ha podido cumplir. “Hay una gran frustración: por eso, los hombres machos lumpen, se desquitan con las mujeres”, asegura.

Muchos de las familias viven al día, tiene uno de los porcentajes de pobreza más altos del país. Es ciudad dormitorio para muchos adultos que van a trabajar a la Ciudad de México.

Amador cuenta que muchas de sus alumnas se quejan de vivir en un encierro: no pueden salir a la calle por la inseguridad, porque sus familias temen que las maten.

El profesor, como muchos en Ecatepec, no está seguro que la detención del presunto asesino serial mejore la situación en el municipio más peligroso para las mujeres en México.

