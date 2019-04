Tus mascotas llegarán a Universal Studios con una nueva atracción

La experiencia inmersiva te llevará a descubrir lo que hacen tus mascotas cuando no estás en casa.

El día de adopción es el rito más importante para todos los animales que buscan un hogar, y ahora es la inspiración para la nueva y divertida atracción, “The Secret Life of Pets: Off the Leash!” de Universal Studios Hollywood, cuya apertura será en 2020 y se basará en el éxito taquillero mundial de Illumination del 2016 y la próxima secuela, que responde a la pregunta: “¿Qué hacen tus mascotas cuando no estás en casa?”.

En esta totalmente nueva experiencia inmersiva, los visitantes asumirán el papel de cachorros callejeros cuando se unan a un elenco familiar de personajes destacados de ‘The Secret Life of Pets’ — Max, Snowball, Gidget, Chloe y Duke, junto con una gran cantidad de otros animales amigos — en la búsqueda definitiva de encontrar hogares para siempre.

“Estamos felices de poder ofrecer a nuestros visitantes otro viaje emocionante basado en una película de Illumination”, comentó Karen Irwin, President y COO de Universal Studios Hollywood. “The Secret Life of Pets: Off the Leash!’ capturará la esencia del popular filme e invitará a nuestros visitantes a vivir indirectamente a través de algunos de sus personajes favoritos mientras se embarcan en una experiencia única, disponible solamente en Universal Studios Hollywood”.

La innovadora aventura combinará personajes animados y dimensionales en vivo con medios hiperrealistas a medida que los visitantes viajan a lo largo de una pista a bordo de vehículos a los largo de las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York hacia el evento de adopción y el gran final feliz “hogares para siempre”. En el camino los visitantes se enfrentarán a una gran variedad de desafíos y se reunirán con otros amigos animales ansiosos por ayudarlos y guiarlos hacia su destino.

“The Secret Life of Pets: Off the Leash!” estará ubicado junto a las populares atracciones “Despicable Me Minion Mayhem” y “Super Silly Fun Land”.

The Secret Life of Pets 2 de Illumination el próximo capítulo en la franquicia, llega a los cines el 7 de junio de 2019.