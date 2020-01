El Chapo Guzmán tenía el mismo poder del presidente de México, asegura AMLO

AMLO dijo que eso quedó en el pasado, pese a que meses antes liberó a Ovidio Guzmán hijo, del exlíder del Cártel de Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que hay problemas pendientes en los que su Gobierno debe aplicarse en 2020, como la violencia e inseguridad, esto, tras afirmar que 2019 no fue un mal año, y aprovechó para acusar que en años anteriores el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS), tenía el mismo poder de un presidente.

Desde la zona arqueológica de Palenque, en el estado de Chiapas, el primer mandatario insistió en que hubo crecimiento y desarrollo y reiteró que su meta es separar a la delincuencia de la autoridad, esto pese a que durante su gobierno, el 17 de octubre pasado fue capturado y liberado Ovidio Guzmán López, alias el Ratón o el Ratón Nuevo, hijo del Chapo” Guzmán.

“Pintar muy bien la raya para que no suceda lo que pasaba en gobiernos anteriores. Llegó un tiempo en que (Joaquín) Guzmán Loera tenía el mismo poder, la influencia, que tenía el Presidente que ostentaba el máximo cargo en el Gobierno de la República, porque había un contubernio y eso impedía que se castigaran los delitos”, afirmó.

Nos quisieron quitar hasta el derecho a la esperanza y no pudieron. Ahora, los sueños de justicia y libertad empiezan a convertirse en realidad. ¡Sigamos adelante! ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/A6A6qLqrYx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 1, 2020

Además enlistó lo que consideró los avances del año pasado.

“El 2019 no fue un mal año, tenemos que decir que avanzamos. Puedo asegurar que se acabó con la corrupción, sobre todo arriba, estamos limpiando la corrupción en el gobierno, no hay impunidad, la economía se mantuvo estable, se fortaleció el peso, no hay inflación, se aumentaron los salarios mínimos.

“Hay bienestar, sobre todo hay desarrollo, crecimiento económico. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? El crecimiento es que haya dinero, el desarrollo es que haya dinero y se distribuya con justicia la riqueza, es lo que sucedió este año”, indicó.

El presidente aseguró que los logros se dieron porque muchos mexicanos están recibiendo apoyos, como nunca antes.

AMLO afirmó que hay problemas pendientes, como la inseguridad.

“Hay que decirlo y reconocerlo para aplicarnos más, tenemos problemas pendientes, asignaturas pendientes, como es el caso de la inseguridad y la violencia, pero tengo la confianza de que vamos a ir apaciguando, vamos a ir serenando al País.

“Porque no se permite la corrupción, se están atendiendo las causas, es decir, tiene que haber progreso y justicia, bienestar para la gente, se tiene que atender a los jóvenes”, dijo.

Sin embargo, consideró, eso ya pasó al “basurero de la historia”, e incluso aseguró que está “purificando” el ejercicio gubernamental.

“Eso no volverá a suceder. Nosotros queremos moralizar la vida pública de México, estamos purificando la vida pública para que se tenga autoridad moral y autoridad política, y vamos a lograr la cuarta transformación de la vida pública de México”, apuntó.

El mandatario, quien se encuentra en Chiapas por vacaciones, pidió unidad para 2020.

“Y mando un abrazo sincero a todos los mexicanos, independientemente de la corriente de pensamiento a la que se pertenece o a la región que se profese, tenemos que unirnos todos los mexicanos y les deseo felicidades para el 2020”, agregó en un video publicado en sus redes sociales.

