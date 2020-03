Coronavirus: 5 Recomendaciones de PETA para cuidar a perros y gatos durante la cuarentena

La OMS ya aclaró que las mascotas no transmiten el COVID-19, así que es momento de no abandonarlas por rumores sin fundamento científico y más bien cuidarlas en tiempos de crisis

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han informado que los perros y gatos no corren el riesgo de contraer COVID-19 ni transmitirlo a los humanos. Sin embargo, PETA Latino (People for the Ethical Treatment of Animals) emitió recomendaciones para mantener a los animales de compañía seguros y saludables durante este brote y no abandonarlos por rumores sin sustento científico.

1. Nunca ponga mascarillas a los animales, ya que pueden causarles dificultad para respirar.

2. Permita que los animales se desplacen por su hogar con normalidad, no los enjaule ni los confine.

3. Las personas que están enfermas o bajo atención médica por COVID-19 deben evitar el contacto cercano con los animales y pedir a otro miembro de su familia que los cuide, evitando así dejar el virus en el pelaje. El coronavirus puede depositarse en el pelo de los animales, igual que en la perilla de una puerta, una barandilla, otra mano humana o cualquier superficie que haya tocado una persona infectada.

4. No acumule artículos innecesariamente, ya que esto podría generar escasez para los demás; pero planifique con anticipación y asegúrese de tener alimentos y medicamentos adecuados para sus animales de compañía (aproximadamente para dos o tres semanas).

5. Asista a los vecinos que no hayan podido comprar insumos para sus animales de compañía y done alimentos para animales a los bancos de alimentos.

