Alsea, operadora de Starbucks en México, en polémica por descansar a empleados sin goce de sueldo

Los usuarios de las redes sociales piden boicotear los negocios de la empresa, que maneja también Domino's Pizza, Burger King, entre otros

MÉXICO – Una gran polémica desató Alsea, operadora de marcas como Starbucks, Domino’s Pizza, Burger King, Chili’s, Vip ,e Italianni’s, al anunciar que como medida contra el coronavirus ofreció a sus empleados un “descanso” voluntario de 30 días sin goce de sueldo, lo que provocó fuertes criticas en las redes sociales, donde los usuarios pidieron a los mexicanos a dejar de comprar en esos establecimientos.

Y no solo eso, sino que esa polémica medida, hizo que las acciones de Alsea cayeran en la Bolsa Mexicana de Valores. Tan solo el pasado miércoles el desplome fue del 22,78%, con respecto a la jornada anterior.

Fue la semana pasada que Alsea informó a Bolsa Mexicana de Valores (BMV) su estrategia para paliar los efectos económicos del coronavirus.

Esa decisión no fue bien tomada por los mexicanos, que de inmediato llamaron en las redes sociales a boicotear a las empresas operadas por Alsea.

Los usuarios criticaron la decisión de Alsea, ya que afirman que explotan a los trabajadores, a los que les pagan unos bajos salarios y que los precios de sus productos son exorbitantes.

“La basura de su comida se asemeja a la basura de sus dueños…#TantitaMadre”, escribió uno de los internautas.

“Esta cuarentena no pidan comida de restaurantes de la cadena #Alsea. Apliquemos un boicot a la cadena por su horrible decisión de dejar a sus empleados sin sueldo durante un mes!!!

Los restaurantes de esta cadena:

Dominos

Starbucks

Chillis

Vips

Burger King”, comentó una internauta.

Aunque otros pidieron no participar en el boicot ya que eso afectaría directamente a los empleados.

“Estaría padre dejar de hacerlo si no tuviera un familiar trabajando ahí. Al contrario, pensemos en la gente que trabaja ahí, perderían de forma permanente sus trabajos”.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, sin mencionar a Alsea, no tomar este tipo de decisiones que afecten a los trabajadores.

“No se debe exagerar. No hay que aprovechar una situación de crisis para hacer cosas indebidas. Estoy recibiendo informe que me manda la Secretaría del Trabajo, que dice que hay en las redes la denuncia de que algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores. Eso es injusto, es indebido. No voy a mencionar a las empresas. Quiero que rectifiquen”, comentó en un video López Obrador.

Alsea justifica la medida

Sin embargo, la empresa justifica su estrategia.

“Lo relativo a otorgar una ausencia voluntaria de 30 días sin goce de sueldo a los colaboradores que así lo soliciten, ha generado comentarios fuera de contexto y malinterpretaciones”, destacó la empresa a través de un comunicado.

La empresa destacó que esa medida es con el objetivo de preservar los más de 41,500 empleos que ofrece en el país.

“Estamos apelando a esquemas de flexibilidad laboral, con apoyo de nuestros colaboradores, ante la difícil situación por la que atraviesa nuestra operación, derivada de la preocupación genuina de nuestros consumidores por su salud y la de sus familias”, destacó la operadora de Burguer King en México.

“Estamos viviendo un tiempo que nos reta a todos. Alsea, como empresa 100% mexicana, está respondiendo con el mayor nivel de responsabilidad del que somos capaces; reiteramos el respeto para nuestra gente y les confirmamos que toda nuestra atención está puesta en asegurar la continuidad del negocio para no poner en riesgo sus empleos y honrar su voto de confianza por trabajar con nosotros. De la mano de todos ellos, lo vamos a lograr”, finalizó el comunicado.