Foto: Esto es lo que dice la carta que mamá del Chapo entregó a AMLO

Acusa a gobierno de Peña Nieto de haber entregado ilegalmente al Chapo e insiste en petición de Visa humanitaria

Fue revelado el contenido de la carta que doña María del Consuelo Loera Pérez, mamá del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS) le entregó al presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En ella, Consuelo Loera Pérez insiste que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano entregó ilegalmente a su hijo a los Estados Unidos.

Carta de María Consuelo Loera Pérez, mamá de El Chapo, entregada a #AMLO el pasado 20 de marzo y donde pide su apoyo para obtener una visa para 🇺🇸 y ver a su hijo #ElChapoGuzman #amlo #carta #obrador pic.twitter.com/PhIsO7JhaQ — Pedro Villa y Caña (@pedrovillaycana) March 30, 2020

Además insistió que busca obtener una visa humanitaria para visitarlo en la cárcel de máxima seguridad donde se encuentra actualmente,

Como te informamos, AMLO, dijo que la madre del Chapo quería saludarlo y fue por eso que se bajó de su camioneta para hacerlo además fue él mismo quien detalló que doña Consuelo le entregó una carta donde le reitera la petición de que haga gestiones para que pueda visitar a su hijo en la cárcel de máxima seguridad en donde se encuentra pues quiere verlo por última vez “antes de morir”.

“Me entregó una carta, porque les decía tiene 92 años, es una mujer grande una señora adulta mayor, anciana y como todas las madres todavía no conozco una madre que acepte la copa de un hijo… entonces (me dijo) que no lo ha visto en cinco años, que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite… yo creo que por razones humanitarias se le debería de permitir”, declaró López Obrador durante su conferencia de prensa matutina al ser cuestionado del por qué la saludó durante su visita a Badiraguato, Sinaloa.

