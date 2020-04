Llevaban casados 64 años, se contagiaron de coronavirus y murieron al mismo tiempo

Casi 800 personas han muerto en Florida por el nuevo coronavirus. Entre las víctimas, una pareja que había estado casada durante 64 años.

Se enfermaron y murieron con solo unas horas de diferencia. Cualquiera que conociera a Arline y Jerry Polinsky sabe que la pareja mantuvo su historia de amor a pesar de estar dentro de una sala de UCI en el Memorial Regional Hospital.

