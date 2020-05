VIDEO: Exhiben a niño sicario muestra arma de grueso calibre mientras canta narcocorrido

De nueva cuenta, causó indignación en redes sociales el video de un acusado de ser de niño sicario portando un arma de fuego de grueso calibre mientras cantaba un narcocorrido dedicado a bandas del narcotráfico.

En las escenas aparece un menor de edad de no más de ocho años quien se encuentra sentado y gracias a la gorra que lleva en la cabeza a penas se le distingue el rostro.

Being groomed for the narco life?

Young boy singing a narco corrido #mexico pic.twitter.com/1blVQanZbY

— Narcology (@narcologyshow) May 8, 2020