Elon Musk dice adiós a Twitter, al menos por un rato

No cabe duda de que el multimillonario Elon Musk será uno de los personajes del 2020, logró el histórico lanzamiento de los astronautas de la NASA con su SpaceX, además de tener un hijo con uno de los nombres más extraños, pero ahora la noticia es que el genio abandonará Twitter.

El empresario detrás de compañías poderosas como Tesla, PayPal, Neuraling, SpaceX y muchas más está por ser el hombre más rico del mundo; superando a Jeff Bezos, fundador de Amazon.

Off Twitter for a while

— Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2020