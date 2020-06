Mujer estadounidense viajaba con 2 niños y cae con 104 paquetes de marihuana

Una ciudadana estadounidense quien viajaba con dos niños, fue detenida luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Centro, detectaran que transportaba droga en Arizona.

Todo comenzó cuando los agentes asignados al puesto de control de inmigración de la autopista 86 detectaron un Dodge Charger blanco que se acercaba para su inspección. Durante una entrevista inicial, los agentes identificaron al conductor como una ciudadana estadounidense.

