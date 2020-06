El nuevo Mazda 3 turbo podría hacer su debut en los próximos días

La llegada del nuevo Mazda 3 versión turbo ya parece ser toda una realidad, y es que la nueva versión 2021 podría llegar antes de lo imaginado.

Hace poco menos de un mes surgió el rumor del nacimiento de este nuevo motor, y hoy, de acuerdo con el portal Motorpasión, Mazda respondió a través de su cuenta de Twitter a un post realizado por los colegas de Car and driver, en el cual se puede leer la leyenda “el poder llega a quienes esperan” y con ello un enlace a un video.

Power comes to those who wait. https://t.co/J3VmsghyfV

— Mazda USA (@MazdaUSA) June 25, 2020