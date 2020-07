El día que Ana Bárbara rompió en llanto durante una rueda de prensa

View this post on Instagram

En este momento es la nostalgia la que llena mi corazón sólo de pensar en lo vivido con los pedazos de mi alma y que me alientan a seguir adelante trabajando incansable cada día! Se cuantas Madres luchan por lo mismo así que sigamos fuertes valientes que son mi espejo y ustedes me inspiran! Gracias por estar del otro lado de la pantalla escuchando lo que digo lo que siento el tenerlos me inyecta amor y me llena de energía!💥