FOTOS: Guerra intestina en Cártel de Sinaloa deja a 2 muertos con tiro de gracia

Entre las víctimas hay una mujer en esta pelea que se ha ido agravando en las últimas semanas

Continua la guerra dentro del Cártel de Sinaloa (CDS) en donde facciones que apoyan a los Chapitos, hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, y que son conocidos como los Ninis que traen pleito con gente del Ruso, quien rinde cuentas al narcotraficante Ismael “el Mayo” Zambada.

Y es que en la brecha carretera Internacional México 15 ubicada en Culiacán, capital del Sinaloa, fue encontrado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, la cabeza cubierta con cinta y con varios impactos de bala de fuego y el conocido tiro de gracia.

ZONA DE GUERRA #SINALOA IMAGENES #CULIACAN 01:00 REPORTAN EN BRECHA A CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, HALLAZGO DE CUERPO DE PERSONA C/HUELLAS DE TORTURA, CABEZA ENCINTADA Y EJECUTADA POR IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO… pic.twitter.com/a6fFj8JuZz — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) July 5, 2020

Más tarde, también en Culiacán, en la calle Juan Díaz Alarcón y Juan Rulfo de la colonia Amistad, fue hallado el cuerpo de una mujer quien fue ejecutada también con el tiro de gracia. En el lugar de la ejecución se encontraron al menos 3 casquillos de bala.

ZONA DE GUERRA #SINALOA IMAGENES #CULIACAN 05:30 REPORTAN MUJER EJECUTADA POR IMPACTOS DE ARMA DE FUEGO EN JUAN DÍAZ DE ALARCÓN Y JUAN RULFO DE COLONIA AMISTAD… pic.twitter.com/sRzgtYyLTe — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) July 5, 2020

A decir de información que circula en redes sociales, desde hace varias semanas se ha incrementado la tensión entre Iván Archivaldo Guzmán Salazar alias el Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar alias el Alfredillo y Ovidio Guzmán López alias el Ratón o Nuevo Ratón, y el Mayo Zambada al grado de mantener una batalla por el control del Cártel de Sinaloa.

Todo habría comenzado luego que un sicario que rendía cuentas a los Chapitos, identificado como el Nini, reclamó un territorio que uno de los hombres de confianza del Mayo Zambada conocido como el Ruso, controlaba, eso no sin antes lanzar maldiciones en contra del Mayo, algo que el Ruso tomó como una grave ofensa que no tenía perdón por lo que pidió que le entregaran al Nini, hecho que no ocurrió y desde ese entonces la supuesta fractura en el Cártel de Sinaloa se ha ido agudizando.

