Secretario del Ejército iniciará una investigación independiente sobre la muerte de Vanessa Guillén

Los líderes latinos de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) fueron al Pentágono para exigir una investigación independiente sobre la muerte de la soldado Vanessa Guillén.

Después de la reunión, el secretario del ejército Ryan McCarthy anunció que lanzará una investigación sobre cómo se manejó el caso, reporta WFAA.

El secretario del Ejército ordenó una revisión independiente y amplia del clima y la cultura del comando en Fort Hood, Texas, tras el asesinato de Vanessa Guillén.

Mientras tanto, un funcionario dijo a ABC News que los investigadores del Ejército encontraron información de que Guillén había sido hostigada, pero que no se trataba de acoso sexual, como afirmó la familia de Guillén, y que no involucraba a su presunto asesino, Aaron Robinson.

La revisión es el resultado directo de las preocupaciones planteadas por la familia Guillén, miembros del Congreso y grupos de defensa hispanos durante la investigación sobre la desaparición y asesinato de Guillén.

I had the opportunity to sit down with @LULAC and Congress to discuss the loss of SPC. Vanessa Guillen. I am directing an independent & comprehensive review of the command climate and culture. We have to listen in order to create enduring change. pic.twitter.com/pMuugTKgWz

— SecArmy (@SecArmy) July 10, 2020