VIDEO: Policías se hacen pasar por sicarios del CJNG y torturan con brutales golpizas

En redes sociales circula un video en donde denuncian que mandos policiales de varios municipios del estado del estado de Veracruz en México, se hacen pasar supuestamente por narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y torturan con brutales golpizas a ajustadores de seguros que no les reporten lo que ven en los autos de las personas que hayan tenido algún accidente.

A decir de la denuncia. los agentes de policía de los municipios de Orizaba, Córdoba y Veracruz denunciaron ser obligados por sus mandos a realizar “levantones” (secuestros) a ajustadores de seguros y hacerse pasar por los sicarios del CJNG.

ZONA DE GUERRA #VERACRUZ

TEXTO VIDEO E IMÁGENES

REPORTE VIA @Karygp#CORDOBA #ORIZABA "CJNG" VIA RS DENUNCIA A PRESUNTOS "ZETAS" QUE COLUDIDOS C/AUTORIDADES, OBLIGAN A POLICÍAS A REALIZAR LEVANTÓNES DE AJUSTADORES DE SEGUROS, QUE NO REPORTAN AL CARTEL… pic.twitter.com/hFrZN1Q0J4

— TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) July 10, 2020