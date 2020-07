9 años de prisión para hispano que estrelló auto en contra de un gimnasio que canceló su membresía

El hispano Robert Villa de 34 años llegó a un acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles para declararse culpable de un cargo de ataque con arma mortal por estrellar su auto deliberadamente en contra de un gimnasio en La Mirada, California el pasado mes de marzo.

Según la Fiscalía, el hombre de origen hispano habría sido notificado de la cancelación de su membresía por comportamiento inapropiado lo que derivó en una discusión con los empleados del lugar.

Datos de la Fiscalía afirman que Villa amenazó al personal con que volvería al lugar y en efecto regresó al lugar el 19 de marzo conduciendo el auto de un familiar el cual estrelló deliberadamente en contra de las instalaciones y posteriormente huyó a bordo de otro vehículo.

Upset at gym employees, he tried to run one of them over by driving his car into it. Now, he'll go to prison for 9 years.#LASD #Norwalk #LaMirada #Whittier pic.twitter.com/MwjnEJb3W8

