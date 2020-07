VIDEO: Empleados firmaron sentencia de muerte por burlas al Mencho y el CJNG, aseguran

En redes sociales recuerdan que el Mencho no tiene muy buen sentido del humor pues mandó a matar al Pirata de Culiacán

Trabajadores de mantenimiento imitaron el video en donde narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) muestran su armamento.

Los empleados que realizan trabajos de jardinería y limpia en un camellón levantan sus herramientas como palas, picos y rastrillos mientras gritan “pura gente del Mencho, pura gente del señor Mencho (menso) que está ahí”, en referencia a su jefe de cuadrilla.

Y también dicen frases como “somos gente del Marro (José Antonio Yépez Ortiz alias el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL) porque no queremos cooperar para el almuerzo”, y es que en México, a las personas que no les gusta cooperar o poner dinero se les dice “marro“.

Esto en referencia al video publicado el 17 de julio pasado donde integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación mostraron sus armas como forma de celebrar el cumpleaños número 54 de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho el Señor de los Gallos o el Gallero.

La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de Ciudad de México, rechazó que se trate de personal de su área de Servicios Urbanos e indicó que probablemente sean trabajadores de alguna alcaldía.

Aunque no todos lo tomaron como una broma, pues hay quienes aseguran que personas que operan para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no lo podrían tomar muy bien que digamos, pues el Mencho no es una persona con sentido del humor.

Recordaron el caso de Juan Luis Lagunas Rosales el famoso Pirata de Culiacán, un joven quien antes de ser asesinado, mostraba una forma de vida llena de excesos, lo cual lo hizo popular en redes sociales. Al final supuestamente fue mandado a matar por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, por decir que el Mencho “se la pelaba”.

