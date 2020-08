5 suegras del espectáculo que protegieron a sus hijos de sus ex

Entretenimiento

Más que difíciles, tenían un "carácter fuerte"; lo cierto es que siempre vieron por el bien de sus hijos

Las suegras pueden ser tan aliadas como enemigas en una relación, depende de cada uno el lado en el que las quieras. Los famosos no están exentos de esto y algunos se han enfrentado a las suegras más protectoras del espectáculo. Aquí te dejamos algunas de ellas.

1. Jenni Rivera

La fallecida cantante tuvo un enorme problema con el ex de Chiquis, Ángel del Villar. Y es que la cantante no se iba a quedar callada luego de que él arremetiera en su contra. Lo cierto es que Jenni no sentía que él fuera para su hija y tiempo después Chiquis confesaría que tenía razón.

2. Verónica Castro

Verónica Castro nunca vio con buenos ojos a Valeria Liberman, ex pareja de su hijo Cristian Castro. Luego de que se casaron en el 2008 se dice que La Vero no se la dejó nada fácil, pero el verdadero problema vendría tras el divorcio cuando la primera actriz arremetió contra ella.

3. Adela Micha

La periodista mexicana adora a su hijo Carlos Gotlib por ello no pensó dos veces en gastar una gran cantidad de dinero en su boda con Ivonne Betench. Sin embargo la lujosa fiesta duró más que el matrimonio pues el divorcio llegó a los 7 meses de casarse. Micha no dudó en arremeter contra su ex nuera llamándola “cínica y desvergonzada”.

4. La mamá de Geraldine Bazán

La señora Rosalba Ortiz puede que no fuera parte del medio artístico, sin embargo se llevó un par de titulares luego de que arremetiera en contra de Gabriel Soto en más de una ocasión. Y es que ella veía que su hija y el actor no tenían una relación estable, pues incluso antes de su polémico divorcio se habían separado un par de veces. Ella siempre ha estado al lado de su hija en las buenas y en las malas.

5. Mandy Teefy

La madre de Selena Gomez siempre estuvo en contra de su reconciliación con Justin Bieber, la cual terminó muy mal. Y es que el cantante le hizo mucho daño a la joven, quien pasó malos rato al lado de él.

