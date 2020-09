VIDEO: Sicarios del CJNG amenazan al Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa

Sicarios del CJNG le dicen todo esto al Mayo Zambada

Sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mandaron un mensaje al narcotraficante Ismael “el Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa (CDS) a quien acusaron de ladrón y le advierten que el estado de Zacatecas en México, “ya tiene dueño”.

Mediante un video que circula en redes sociales, en donde aparecen cinco hombres fuertemente armados, con el rostro cubierto. Uno de ellos es el que lanza las acusaciones en contra del legendario capo, el único de la llamada vieja escuela que jamás ha sido capturado.

#ZACATECAS A FINALES DE ABRIL CONVOYS DE PISTOLEROS DEL #CJNG ENTRARON A ZACATECAS, SU MISIÓN; APODERARSE DE LA PLAZA. HOY SE ARRECIA LA GUERRA ENTRE EL CJNG Y EL CÁRTEL DE #SINALOA (#CDS). pic.twitter.com/Z7vzxu6mHc — DIABL° (@GHOSTDEVIIL) September 24, 2020

“Mira Mayo Zambada, este comunicado es pa’ ti, pinche viejo mugroso, ratero, no que mucho dinero y mucha verga, no te has cansado de robar en Durango y Sinaloa, que veniste aquí a Rancho Grande a robarte un tráiler de cigarros, y mandar a tus putos mugrosos a que nos hagan un pleito, no te metas con el Gobierno, enséñate a trabajar, nosotros respetamos a todo el Gobierno, por qué secuestraste a los policías en Jerez, y por qué mataste a los policías en Juan Aldama, déjate de mamadas, es pura gente inocente. O ve y pídele paro a los de la DEA, ya ves que hasta dedo saliste”, señala el sujeto.

“Déjense de mamadas, sálganle al topón con nosotros, ahí te mandé unas gentes, a (inaudible) pa’ que sepas, te van a patear el sombrero, no vas a venir a buscarme. Y a ti Modo y a ti Azteca y el Flechas ya los traigo bien ubicados, hijos de su puta madre, para partirles en su madre, nos van a pelar la verga. El estado de Zacatecas es de cuatro letras, Cártel Jalisco Nueva Generación“, sentencia el hombre que habla frente a la cámara.

El ataque al que se refieren, ocurrió el fin de semana pasado cuando sicarios, atacaron la comandancia municipal de Juan Aldama, en el estado de Zacatecas. Ahí debido a las múltiples ráfagas de bala perdió la vida el jefe policiaco y un agente más, mientras que otro oficial resultó herido.

