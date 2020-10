Revelan la identidad y la edad de los niños atropellados el martes en Westlake Village

La oficina del Departamento del Examinador Forense de Los Ángeles reveló que los niños que murieron la noche del pasado martes eran los hermanos de Jacob y Mark Iskander de 8 y 11 años respectivamente.

Los niños fueron atropellados en Westlake Village el martes cerca de las 7:10 de la noche cuando cruzaban la intersección de Triunfo Canyon Road y Saddle Mountain Drive, según informo el Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD).

Church members pray for 2 brothers killed after being hit by a car in Westlake Village. They tell us the boys, Mark (11) and Jacob (9) Iskander were deacons at the church, full of life. Rebecca Grossman was arrested charged with 2 counts of vehicular manslaughter. @CBSLA pic.twitter.com/fwG1gYpkHr

— Lesley Marin (@lesleymarin) October 1, 2020