Shaquille O’Neal hace campañas para votar, pero confiesa que nunca había votado

Shaquille O’Neal, el gigante de 2.16 metros que ha sido uno de los jugadores más dominantes de la historia de la NBA y que tiene una fortuna calculada en al menos $400 millones de dólares, hizo una confesión que resulta decepcionante: nunca había votado en unas elecciones de Estados Unidos.

“Shaq”, quien ahora es comentarista de NBA, imagen de varias marcas y hombre de negocios, hizo la sorprendente revelación en su podcast, llamado “The Big Podcast with Shaq“, de acuerdo con un reporte de CNN.

La buena noticia es que O’Neal ya ha votado por las elecciones de 2020.

“Voté por primera vez, y se siente bien”, dijo el tres veces campeón con los Lakers y una vez con Miami Heat -curiosamente los dos equipos que actualmente disputan las Finales NBA– en una carrera impactante de 19 temporadas.

#ExerciseThatVote💪. @JaneFonda getting us in shape for the race of our lives this November. It has never been more important to exercise your right to vote. Today is the deadline to register in many states so DONT WAIT! Go to the link in my bio and check your status now!! pic.twitter.com/jegC7NelJw

— SHAQ (@SHAQ) October 6, 2020