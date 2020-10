El Caribe en alerta de tormenta y el huracán Epsilon deja marejadas al norte

Una amplia zona de baja presión al suroeste de la isla Gran Caimán tiene un 90% de probabilidades de convertirse en tormenta en 48 horas en el Caribe, mientras el huracán Epsilon, que ya se encuentra lejos de las islas Bermudas con rumbo noreste, produce “altas corrientes” en litorales del Atlántico norte.

Epsilon, el décimo huracán de la temporada atlántica, lleva vientos sostenidos de 75 millas por hora (120 km) y a las 9.00 GMT su centro fue localizado a 335 millas (570 km) al norte-noreste de Bermudas y a 815 millas (1.315 km) al suroeste de Cabo Race, en la isla canadiense de Newfoundland.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense, se prevé que Epsilon continúe moviéndose hacia el noreste con un rápido aumento en la velocidad de traslación esta noche, que continuará hasta las primeras horas la próxima semana.

El observatorio indica que el fuerte oleaje producido por Epsilon va a afectar a Bahamas, las Antillas Mayores, las islas de Sotavento y la costa este de EE.UU. y Canadá durante los próximos días, favoreciendo a los surfistas.

En el Caribe, una amplia zona de baja presión localizada al suroeste de la isla Gran Caimán podría convertirse en depresión tropical en las próximas horas, según el NHC, que tiene su sede en Miami.

Este sistema podría moverse cerca del oeste de Cuba el lunes y por el sureste del Golfo de México, “lentamente”, el martes.

Los Cayos de Florida y la península de Yucatán deben monitorear el progreso de esta perturbación, indica el observatorio.

NEW 2pm EDT Friday: A tropical depression will likely form in the NW Caribbean Sea during the next day or two. The system could move near western Cuba by Sunday and

move slowly across the southeastern Gulf of Mexico by early next week. Full outlook: https://t.co/tW4KeFW0gB #95L pic.twitter.com/dstO5v7jAR

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 23, 2020