Entre lágrimas, la conductora Ana María Alvarado revela que tiene COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La periodista de espectáculos, Ana María Alvarado hizo un enlace con el programa ‘Sale el Sol’ en donde llegó hasta las lágrimas desde un hospital al contar cómo se enteró que era portadora del COVID-19.

El martes de la semana pasada se había hecho la prueba, en la que salió negativa, pero luego comenzó a sentirse mal.

“Ya para el viernes me sentía mal, como si me hubieran apaleado, por fortuna ya me estoy recuperando, ya con el suero me hace efecto más pronto, estoy en el hospital, aislada, pero ya quiero salir porque eso de estar solita, no me gusta”, narró.

“Me sacaron unas placas porque tengo unas pequeñas infiltraciones, para ver si ya puedo salir en un día o pronto“, dijo.

Agregó que los médicos le contaron que los casos de Covid-19 han aumentado en los últimos días.

“Me comentaron en el hospital que sí han subido mucho los casos, que hay muchas personas que están subiendo los casos diariamente“, comentó.