Lo último acerca de los dos incendios del sur de California: Silverado Fire y Blue Ridge Fire

Dos incendios forestales iniciaron el pasado lunes en el sur de California y se expandieron rápidamente gracias a los fuertes vientos del fenómeno conocido como Vientos de Santa dejando a miles de evacuados a su paso.

Silverado Fire

Poco después del amanecer del lunes un incendio se originó en el área de Santiago Canyon Road y Silverado Canyon Road y en tan solo 24 horas el bautizado Silverado Fire ha quemado casi 11,200 acres y se ha controlado en un 5%.

#SilveradoFire

11,199 acres

5% containment

No structure loss Silverado, Modjeska, Trabuco Canyons along Live Oak Canyon are under evacuation warning. Evacuation orders for the Jackson Ranch & Williams Canyon. >>> — OCFA PIO (@OCFA_PIO) October 27, 2020

Sin embargo, a pesar de la gran devastación natural que ha causado en poco tiempo, este incidente no ha dañado ninguna estructura residencial o comercial, pero al menos 70,000 residentes de Irvine están bajo orden de evacuación y así como otros 6,000 del área de Lake Forest.

Este lunes la autoridades emitieron orden de evacuación para el área de Jackson Ranch y Williams Canyon. Además emitieron alerta de evacuación para El Toro Road hacia el norte, Marguerite Parkway dirección oeste, la zona de Upper Oso reservoir hacia el este y Los Alisos Boulevard hacia el sur.

En el incendio trabajan a14 helicópteros y 750 bomberos.

Blue Ridge Fire

Por su parte, el incendio Blue Ridge Fire que surgió en la tarde en la ciudad Yorba Linda, ha aumentado a 8,000 acres y los bomberos no han logrado contener las llamas.

#BlueRidgeFire

Aprox 8,000 acres

0% containment

1 home damaged in Yorba Linda The weather is expected to improve today w/winds predicted @ 10 mph w/gusts of 20. Aircraft is anticipated to be used provided the weather cooperates. @cvifd >>> — OCFA PIO (@OCFA_PIO) October 27, 2020

Al menos una residencia fue alcanza por el fuego del incendio el pasado lunes. Las autoridades esperan contar hoy con apoyo aéreo para combatir las llamas.

Durante la noche las llamas se dirigieron hacia Chino Hills.

Yorba Linda fire today. My husband was standing in the driveway taking this video. Our house and surrounding houses did NOT burn down! #yorbalindafire #BlueRidgeFire pic.twitter.com/pxHudyeS8e — Denise Yezbak Moore (@Dyezbakmoore) October 27, 2020

Debido a ambos incidentes, al menos dos bomberos han sido heridos de gravedad.

