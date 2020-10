Controlan los incendios Blue Ridge Fire y Silverado Fire y suspenden las evacuaciones

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los dos incendios que iniciaron el lunes en Irvine y Yorba Linda en el condado de Orange al sur de California presentan avances en su contención y ahora cerca de 100,000 personas podrán regresar a sus casas.

All evacuation orders and warnings related to the #SilveradoFire and #BlueRidgeFire have been lifted. Please drive safely as you renter the area, there are still crews working. — OCFA PIO (@OCFA_PIO) October 29, 2020

Thank you @CAL_FIRE @OCFA_PIO and @OCSheriff , CA! All evacuations are lifted in Lake Forest. All residents are asked to drive safely, as firefighters are still in the area. #lakeforest #silveradofire — City of Lake Forest (@LakeForestCA) October 29, 2020

La mañana de este jueves, autoridades del Departamento de Bomberos del condado de Orange informaron que todas las alertas y ordenes de evacuación habían sido eliminadas, permitiendo que miles vuelvan a sus casas gracias a los avances contra las llamas.

Morning update on the #SilveradoFire and #BlueRidgeFire: Silverado:

13,390 acres

40% containment

1,241 personnel Blue Ridge:

14,334 acres

30% containment

1,051 personnel Some road closures and evacuation orders still in place. Details here: https://t.co/uozsuPUyfG pic.twitter.com/gbUzjhpCj6 — OCFA PIO (@OCFA_PIO) October 29, 2020

El Silverado Fire, que desplazó a más de miles de personas en el área de Irvine y Lake Forest ha sido controlado en 40% y su tamaño se mantiene muy similar al miércoles con 13,390 acres de fuego. Más de 1,200 bomberos trabajan en el sitio para controlarlo.

Por su parte, los más de 1,000 bomberos que trabajan en el incendio de Yorba Linda conocido como Blue Rige Fire ha sido controlado en 30% y ha quemado un área de 14,334 acres, de acuerdo con las autoridades.

Crews committed to the #BlueRidgeFire are working hard to clean up some areas of fire retardant drops in @YorbaLindaCity. Right behind the rig you can see where the edge of the fire came close to property lines. pic.twitter.com/6Q77Sm4lxp — OCFA PIO (@OCFA_PIO) October 29, 2020

Algunas cuadrillas trabajaban en los vecindarios para limpiar el polvo retardante que está sobre las calles y aceras.

