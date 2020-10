Autoridades afirman que el festival de Halloween de West Hollywood está suspendido y que podrían haber multas

Recientemente ha quedado claro que miles de personas en Los Ángeles son capaces de desafiar las ordenes de salud y reunirse en celebraciones deportivas, protestas, además de fiestas privadas en casas de lujo, por lo que las autoridades de West Hollywood recordaron que el festival de Halloween está suspendido.

A pesar de haber hecho el anuncio hace meses, cuando la pandemia acabó con la mayoría de los planes a futuro que involucraran grandes conglomeraciones de personas, la ciudad enfatizó que las celebraciones están suspendidas y que los que la desafié podrían enfrentar multas.

‼️ CANCELLED: WeHo Halloween Carnaval ‼️

Do not show up on the boulevard. You won't have FOMO because ~nothing~ is happening in #WestHollywood for Halloween!

A curfew may go into effect if overcrowding develops. Stay safe & enjoy #HalloweenAtHome! 😷

ℹ️ https://t.co/QTeKQ3yLE5 pic.twitter.com/Kpue80u47x

— City of West Hollywood (@WeHoCity) October 30, 2020