Juan de Dios Pantoja cumple 25 años: las acusaciones más polémicas de infidelidad y maltrato que ha enfrentado

Sin duda alguna cuando la fama llega de golpe y a temprana edad, son pocos los que sobreviven a lo vertiginiso que puede ser ser popular y estar en boca de todos.

Esto es algo de lo que ha vivido el youtuber Juan de Dios Pantoja, quien hoy cumple 25 años, pero que lleva bastante tiempo siendo uno de los influencers y creadores de contenido más conocidos del medio.

Este adjetivo también lo ha perjudicado cuando de escándalos se tratan, pues su relación con la también creadora Kimberly Loaiza ha estado en peligro gracias a las polémicas que ha enfrentado el nacido en Mazatlán.

Una de las más sonadas fue su infidelidad y el video explícito que fue revelado a principios de año cuando la también youtuber del canal de Badabun, Lizbeth Rodríguez, empezó a acusar a Kevin Achutegui de haber sostenido relaciones sexuales con Juan de Dios.

Con conversaciones al público de los involucrados, Lizbeth aseguró en abril del año en curso que el fotográfo de la famosa pareja había tenido una relación con el influencer.

Pero el escándalo llegó a la cima cuando se publicaron videos de Juan de Dios teniendo sexo con mujeres que no son Loaiza.

Entre los videos que salieron a la luz, estuvo uno donde supuestamente se ve a Pantoja dándole sexo oral a un hombre, situación que inmediatamente fue aclarada en Youtube por él mismo.

“Yo no tengo nada en contra de los gays, pero yo no soy gay, no soy homosexual, no me gustan los hombres, si me gustaran, yo creo que fuera el tiempo perfecto para decirlo… si fuera gay, ya lo sabrían”, fue parte de lo que dijo en chido material.

La polémica llevó a que él y Kimberly terminarán su relación, además de cerrar su canal por tiempo indefinido después de todo lo que se desató a raíz de los videos.

“Kimberly me pidió que me fuera, Kimberly me terminó… yo sé que está cansada de mí, no creo que sea un tiempo, yo la conozco, nunca me había dicho algo así. Siento que algo murió en su corazón. Me duele pensar que no sólo sea un tiempo, que decida quedarse sin mí. Me duele que esta historia termine así”.

Otra de las polémicas que enfrentó el youtuber fue que, en un hilo de Twitter, presuntamente el también cantante maltrata a su pareja de 22 años.

Según expusieron los usuarios de dicha red social, Juan de Dios le hace violentas bromas a su pareja, pero, en un video, muestran como ella hace callar a Kimberly y esta le hace caso sin pensarlo.

Y es que muchos afirman que Pantoja y Loaiza tienen una relación tóxica y, entre rumores, se dice que él debe autorizarle a ella el contenido que esta sube en sus redes sociales, siendo TikTok donde más famosos se han vuelto últimamente.

Ambos tienen a una niña de nombre de Kima Sofía, quien nació el 12 de julio del 2019 y que se ha convertido en razón suficiente para que la joven pareja no rompa el amor que han demostrado desde hace años.

El hoy cumpleañero hace poco lanzó una nueva canción con el Grupo Firme, titulada “Ábrete”, incursionando en el género de la música norteña.

Apesar de las polémicas que ha vivido, y donde ha involucrado a su pareja Kimberly Loaiza, actualmente Juan de Dios Pantoja sigue aumentando su popularidad y se mantiene estable en los proyectos que tiene en puerta.