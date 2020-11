Los problemas que enfrentó Aislinn Derbez a causa de las redes sociales

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aislinn Derbez actualmente lleva una vida muy espiritual y relajada sin embargo hubo un tiempo de su vida que no siempre fue así pues enfrentó problemas de ansiedad que la desequilibraron mentalmente desencadenados a causa de las redes sociales. Hace un año se abrió con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y si desconocías este episodio de su vida, aquí te contamos.

La hija de Eugenio Derbez confesó que las redes sociales llegaron a afectarle emocionalmente pues consideraba que eran un espacio donde solo se mostraba la realidad adornada, cosa lo que le hacía sentir gran tristeza. Incluso en una publicación en donde aparecía con su hija y su entonces esposo, Mauricio Ochmann, reveló que asistía a terapia para sentirse mejor con ella misma.

“Que fácil nos dejamos apantallar por fotos cómo esta… Pensando que la vida de los demás es perfecta y que la nuestra no… Me parece importante de vez en cuando hablar de lo real y no sólo quedarme en la utopía (por no decir falsedad) de estas redes sociales”, escribió. Aquí ya dejaba ver que las cosas entre ella y Ochmann no iban tan bien, lo que pareció pronosticar su reciente divorcio de inicio de año.

Aislinn dijo que con las terapias podía calmarse y sentirse bien. También advirtió a sus seguidores que no desaprovecharan el presente por estar pensando en lo que pasará pues lo importante es vivir cada instante del momento.

Lo cierto es que al día de hoy la mexicana ha demostrado que está llevando su divorcio muy bien pues tanto ella como su ex son muy maduros al respecto. Si bien el amor no ha tocado a su puerta nuevamente ella está muy feliz con su vida y en su podcast ha compartido cada experiencia con sus fans.

La adorable felicitación de Aislinn Derbez a Mauricio Ochmann por su cumpleaños 43 (VIDEO)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann pasan un día en familia con su hija Kailani

¿Aislinn Derbez tiene nueva conquista? Esto es todo lo que se sabe