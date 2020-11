El momento que marcó la carrera de Ellen DeGeneres

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este año la carrera de Ellen DeGeneres se ha visto desestabilizada debido a las acusaciones de la “falsa” amabilidad de la conductora. Todo esto se desencadenó luego de una desastrosa entrevista con Dakota Johnson en donde se puso en evidencia que Ellen no era tan amable como aparentaba.

Ocurrió en noviembre de 2019, cuando la actriz acudió al programa y la presentadora bromeó (como acostumbra) sobre la fiesta de cumpleaños de Dakota a la que no fue invitada. “En realidad eso no es verdad, Ellen, sí estabas invitada”, dijo Dakota sin saber que esto sería un parteaguas en la carrera de Ellen.

“Cuando el año pasado estuve en tu programa me diste lata por que no te había invitado pero ni si quiera sabía que querías que te invitara porque no sabía si yo te agradaba” continuó la actriz.

La conductora se mostró visiblemente incómoda al darse cuenta que no se había molestado en revisar la invitación a la fiesta de Dakota. “De todas formas te he invitado y no asististe” comentó Dakota. Ellen solo le quedó seguir un poco el juego y lanzar un par de comentarios a manera de broma, asegurando que sí le agradaba la actriz, algo que no convenció mucho a la audiencia.

Pero esto no terminó ahí, pues no conforme con el ridículo que hizo a Ellen pasar, Dakota reconoció que Ellen no era su cómica favorita, sino Tig Notaro. Ante la decepción de la conductora, Dakota trató de arreglarlo y agregó “además de ti, claro”, después hizo como si se retirara. La entrevista continuó con un poco de tensión.

La carrera de Ellen DeGeneres, cayó en picada

Luego de esto, muchos comenzaron a alzar la voz sobre la imagen que Ellen trataba de proyectar en su programa. El escándalo más grande fue cuando varios de sus empleados la señalaron de ser mala persona con ellos a lo que ella tuvo que disculparse.

Poco después las “bromas” que realizaba en su show también fueron tema de análisis pues en redes sociales se comentaba que era un poco “cruel” exponer a través de cámaras escondidas la forma en la que reaccionan las personas a escenarios prefabricados; una muy popular fue la que realizó con la ayuda de Jennifer Aniston en donde la actriz de Friends fingió estar coqueteando con un empleado de Ellen para después revelarle que no tenía intensión de tener una cita con él y que estaba siendo grabado.

El tema poco a poco fue perdiendo fuerzas y si bien ha tenido que declarar acerca de ello, lo cierto es que su carrera no se ha acabado. La presentadora tendrá que tener más cuidado si no quiere nuevamente encontrarse en medio de una entrevista incómoda.

