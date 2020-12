Vientos de Santa Ana soplarán fuerte en el sur de California y traen amenazas de incendios

Fuertes Vientos de Santa Ana que viajan del noreste del país atravesarán el sur de California esta semana a partir del miércoles y al menos hasta el próximo sábado, elevando las posibilidad de generar grandes incendios a su paso, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Los especialistas estiman que el miércoles habrán vientos de entre 30 y 45 millas por hora durante el día, pero desde la noche y hasta el sábado podrían aumentar a un rango de entre 40 y 55 millas por hora en los valles y costas, y hasta 70 millas en las montañas de los condado de Ventura y Los Ángeles.

Red Flag Warning in effect for much of LA/VTA Counties Wed evening through Fri or Sat (longer duration in the mtns). This is a very dangerous, long duration event!! Use extra care in/near any open space, any spark could turn into a big #Wildfire. #CAwx #SOCal #CAfire pic.twitter.com/P0B8r23b3F

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 1, 2020