Juez de Los Ángeles considera que las restricciones del condado sobre los restaurantes son excesivas

De acuerdo con una sentencia preliminar del juez James Chalfant de la Corte de Los Ángeles, el condado de L.A. habría actuado de forma arbitraría al imponer el cierre de las operaciones al aire libre en restaurantes sin presentar evidencia de que esta actividad fuera un gran elemento propagador de la enfermedad.

El juez Chalfant aseguró que la decisión que la Junta de Supervisores del condado tomó a finales de noviembre, se hizo sin presentar un estudio que demostrara que la actividad estaba directamente relacionada con el aumento de nuevos casos de coronavirus.

El condado de Los ángeles ordenó cerrar todas las operaciones con comensales indiferentemente si eran atendidos en interiores o al exterior desde el pasado 25 de noviembre, generando mucha polémica entre la industria y otros líderes locales, por lo que la Asociación Californiana de Restaurantes los demandó.

BREAKING: Judge James Chalfant issues tentative decision in the CRA/Mark Geragos' lawsuit vs L.A. County re: outdoor dining ban. Judge GRANTS a preliminary injunction, writing that the County "acted arbitrarily" and "failed to perform the required risk-benefit analysis." @FOXLA pic.twitter.com/3W3sOZ8ey0

— Bill Melugin (@BillFOXLA) December 8, 2020