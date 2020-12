Laporta, Haaland, Xavi: ¿Quién es la solución para la profunda crisis del Barcelona?

El Barcelona se encuentra en el peor momento de los últimos 25 años, una situación en la que los nuevo aficionados del equipo culé jamás habían experimentado, el genio de Messi había llevado buen puerto al equipo los últimos 15 años, peor en esta ocasión, ni el mejor jugador de su historia ha podido enderezar el barco.

Es claro que solamente el astro argentino ya no es suficiente para poder ganar partidos clave, partidos que definen el futuro del club, como el del martes ante la Juventus donde el equipo azulgrana no pudo meter un solo gol para evitar caer al segundo lugar del grupo. Messi necesita aliados para reflotar al Barcelona y de forma urgente.

¿Quiénes pueden salvar al Barcelona de la crisis?

Hay varios nombres que se barajan en la actualidad, pero el más importante es el del nuevo presidente del equipo, el que surja de las elecciones del 24 de enero dirigirá el futuro de un equipo convulso y necesitará buscar los fondos para fichar a jugadores de primera línea cuanto antes.

Joan Laporta, favorito para convertirse en el nuevo presidente, luego de llevar al equipo a su momento más glorioso en el 2009, tiene claro que su prioridad es que Leo Messi se retire en el equipo, pero también es importante que lo haga mostrando el nivel de siempre y buscando que el Barça trascienda, algo de lo que parece ya no estar convencido.

Por otro lado, está el entrenador, es un hecho que Ronald Koeman no ha dado los resultados esperados, ni ha estado cerca de tenerlos, un reemplazo para el holandés es un hecho casi absoluto en el equipo y para ello solo existe un nombre contemplado: Xavi Hernández.

El ex mediocampista del Barça buscará regresar al equipo al lugar que le corresponde buscando a los mejores jugadores disponibles y sobre todo, asequibles ya que el Barcelona atraviesa, también, por la peor crisis económica de su historia.

Por supuesto que la figura que más desea el equipo es Erling Haaland, el delantero mas letal del momento en Europa y de apenas 20 años. El noruego ha destruido cualquier torneo en el que participa, incluyendo la Bundesliga y la Champions League, en donde anotó en los seis partidos de la fase de grupos: en el primero, ante el Genk, anotó un triplete, ante el Liverpool, en Anfield, hizo otro y, en el doble enfrentamiento ante el Napoli, marcó un doblete y anotó en San Paolo. Diez goles en 554 minutos.

El delantero llegaría al Barcelona el próximo verano por unos $100 millones de dólares, capital que tendrá que conseguir la nueva junta directiva para poner la piedra angular de un proyecto que el día de hoy se cae a pedazos como nunca antes se recuerde.

🗣[@BlazquezFont] | Joan Laporta is willing to sign Erling Haaland if he becomes the president of Barça again. The candidate will use his friendship with Mino Raiola (Haaland’s agent) to help persuade the Norwegian to join the Barça club. pic.twitter.com/UTGrjBWZ1g

— BarçaTimes (@BarcaTimes) November 28, 2020