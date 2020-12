Alex Padilla: Mi padre cocinó miles de huevos y mi madre limpió muchas casas para mantener a nuestra familia

Este martes el político latino Alex Padilla, hijo de dos migrantes mexicanos que vinieron a Estados Unidos hace décadas en busca de un sueño, se convirtió en el primer político de California de origen latino en representar al estado en el Senado de los Estados Unidos.

Los latinos californianos, quienes son la mayoría población en un estado con una enorme tradición de protección a los migrantes, nunca habían tenido una representación a tan alto nivel político, por lo que su nombramiento además de histórico, es conmovedor e inspirador para millones de familias que hacen vida en la costa oeste.

Cuando el gobernador Gavin Newsom le preguntó a Padilla el lunes por la noche si quería ser el próximo Senador para sustituir a la también hija de migrantes Kamala Harris cuando asuma como vicepresidente el 20 de enero, el hombre de 47 años rompió en llanto y aceptó honrado y con humildad, reconociendo el duro camino que sus padres tuvieron que recorrer cuando dejaron todo en su tierra y trabajaron duro por un sueño para sus hijos.

De acuerdo con la historia que contó Padilla, su padre y su madre se conocieron en Los Ángeles pero eran migrantes mexicanos, tras enamorarse y formar una familia en Los Ángeles, trabajaron arduamente durante años, él como cocinero y ella como ama de casa para dar el sustento económico del hogar.

I am humbled and honored to serve as California’s next United States Senator. Thank you, @GavinNewsom, for entrusting me with the role of defending the dream for the people of California. https://t.co/bCwf05C3hm pic.twitter.com/Fn5iNl6ldS

— Alex Padilla (@AlexPadilla4CA) December 22, 2020