Cristian Castro lanzará una línea de biberones para adultos : “No quiero madurar tanto”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como si se tratara de una broma, Cristian Castro aseguró que próximamente lanzara una línea de biberones para adultos, idea que surgió debido a que nunca ha estado de acuerdo en dejar las costumbres de la niñez.

Durante una entrevista para el programa Radio Mitre que se transmite en Argentina, el cantante confesó que la idea fue retomada tras celebrar su cumpleaños número 46, el pasado 8 de diciembre.

“La gente siempre se burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer, nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria“, mencionó.

Reiteró que gracias a que su mamá, Verónica Castro, le regaló una consola de videojuegos, recordó su infancia y las cosas que lo hacían feliz cuando era muy pequeño.

“Me siento contento así, no quiero madurar tanto, ni me hace falta, me aburre un poco lo de adulto, o sea, me acuerdo del Nintendo, me acuerdo del PlayStation, me acuerdo del Atari, me acuerdo de todo eso y me gusta, obviamente me encanta, no puedo dejarlo solamente porque estoy rasguñando los 35 años“, añadió.

Aunque está consciente que la idea provoca la incomodidad de mucha gente, también considera que el echo de ingerir líquidos con un biberón resolvería algunos accidentes:

“Es cómodo para cuando estas en la cama o en un sillón, en lugar de tener un vaso que se te puede caer lo que estás tomando“, y aseguró que no tiene nada que ver que seas o no un bebé, por lo que su propuesta de comercializar los biberones, que surgió con ayuda de una miaga, va muy en serio.

“Estoy queriendo hacer una marca de memas (mamilas) como para adultos, te juro que es buena idea, me la dio una amiga a esa idea y está bastante buena“, sostuvo.