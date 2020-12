145 empleados de Costco dan positivo a Covid en Washington y la tienda no cierra

El Distrito de Salud de la ciudad de Yakima, Washington, dio a conocer que 145 empleados de la tienda Costco dieron positivo al Covid-19 tras ser sometidos a una prueba y puestos en cuarentena para evitar más contagios.

El sitio ViveUSA reporta que a pesar de haber representado un foco de infección entre empleados y usuarios, la tienda Costco de Union Gap continúa operando con normalidad, y que está realizando pruebas a sus trabajadores para detectar otros posibles casos.

Los funcionarios del Distrito de Salud de Yakima dijeron que están investigando el brote en esa tienda y que según las últimas actualizaciones, se sabe que hay evidencia de que el brote “fue el resultado de algún tipo de evento de súper propagación”.

ViveUsa señala que antes de Navidad, el Distrito de Salud de Yakima anunció que el supermercado había reportado al menos 68 trabajadores enfermos y que durante una revisión de los casos el 23 de diciembre concluyó que no había un mayor riesgo de contagio.

El reporte indica que tanto los funcionarios del Distrito de Salud de Yakima como las autoridades de la tienda llegaron a un acuerdo de mantener la sucursal abierta durante las festividades de fin de año aún en medio del brote y del aumento de casos a nivel estatal.

Mientras tanto, Costco seguirá realizando pruebas generalizadas a sus trabajadores, y el equipo de Respuesta a Brotes de Covid-19 del Distrito de Salud de Yakima dará seguimiento a la evolución de empleados afectados y los que pudieron estar expuestos.

Posteriormente, indica ViveUSA, los funcionarios determinarán si es apropiado que la tienda continúe abierta o si significa un riesgo para la comunidad, mientras que la empresa debe demostrar que está cumpliendo con los protocolos de salud impuestos a nivel nacional.

Entre tanto la preocupación se ha manifestado en las redes sociales, responsabilizando a los trabajadores por no utilizar cubrebocas y no respetar el distanciamiento social.

Para otros resulta ilógico que una tienda de autoservicio con tal problema permanezca abierta sólo por ser parte de una cadena, mientras que a los pequeños locales y escuelas se les ha exigido permanecer cerradas por casos aislados detectados.

If you want to understand why *many* more people have died in the US from #COVID19 than any other country, read this. Authorities there are more interested in being "fair" to businesses than they are in stopping the virus.https://t.co/zjamC6R1n3

— Ablokeimet (@AblokeimetAus) December 31, 2020