Andrea Escalona narra el momento en que encontró a Magda Rodríguez sin vida: “Fue un shock bien fuerte”

Andrea Escalona abrió su corazón para compartir con el público algunos aspectos de su vida íntima, sentimental y profesional, así como uno de los episodios más dolorosos de su vida, la muerte de su mamá, la productora de televisión Magda Rodríguez.

Fue durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, en donde la conductora del programa ‘Hoy’ narró a detalle las últimas conversaciones que sostuvo con su mamá, en las que llegaron a hablar de los problemas de salud que tuvo durante los últimos días de vida:

“El sábado fue la entrega de los TV y Novelas, yo tenía el Tenorio. La canceló (una reunión) porque había ido Albertano que tenía COVID y dijo Magda que cómo nos íbamos a reunir que era muy riesgoso. Estuve con ella ese sábado y me dijo: ‘Esta semana sí me he sentido mal’, ojo no me he sentido mal de: ‘me voy a morir’, era de: ‘estoy cansada'”, señaló.

Escalona negó que su mamá estuviera enferma, ya que nunca manifestó síntomas de algún padecimiento, incluso desconocía que tuviera úlceras, mismas que de acuerdo a los reportes médicos fueron los que ocasionaron su muerte: “Enferma yo siento que no estaba, nunca le hicimos la prueba del COVID, no sé si lo tenía o no. Se le reventó una ulcera, yo ni sabía que tenía una úlcera“.

Antes de perder comunicación con ella, estas fueron sus últimas palabras para la actriz:

“Me dio la bendición, me dijo te amo, triunfas mucho, ya me quería correr porque se me hacía tarde para el Tenorio. Llego al Tenorio, hago la segunda función, pero insistente me dice: ‘No vengas porque qué tal que tengo COVID, tienes prohibido venir a la casa’“.

Escalona aseguró que, aunque Magda vivía sola, ese fin de semana le pidió a la trabajadora doméstica que se quedara con ella: “Hizo unas cosas bien exóticas“.

Y compartió cómo transcurrió la mañana del domingo 1 de noviembre, día en que su mamá perdió la vida:

“Al día siguiente yo la estoy pensando, le hablo por teléfono no me contesta, le hablo por teléfono a mi muchacha. Me levanto (pensando en ella) a las 8, empiezo a hacer mis cosas. (…) le hablo a mi mamá y no me contesta su celular eran como diez y cachito“, recordó.

“Si a mi mamá le pasa algo, yo me muero“, fue la frase que pasó por su mente antes de enterarse que Magda ya no estaba con vida.

Al no tener respuesta decidió hablarle a la trabajadora doméstica, quien le dijo: “Señorita no respira“, siendo ella la primera persona en ver sin vida a la creativa.

Escalona llegó al domicilio de su mamá al mimo tiempo que su tía, Andrea Rodríguez, pero era demasiado tarde, pues tanto los paramédicos como ellas pudieron hacer algo para reanimarla.

“Llegamos al mismo tiempo y cuando me la encuentro ya estaba bien… ya. Ya no se le sentía nada y luego las ambulancias que llegan bien rápido, llegaron como media hora o una hora después que igual ya no era el caso porque ya estaba bien…”.

Este fue uno de los golpes más fuertes que ha recibido en su vida: “Sí fue un shock bien fuerte ver a mi mamá, muy duro y de no creer y de gritar, hablar y besarla, hacerle Ho’Ponopono, un momento muy fuerte“.

Asimismo, recordó que una de las primeras personas en brindarle su apoyo fue el presidente del Consejo de Administración de Televisa, Emilio Azcarraga Jean:

“Nunca se me va a olvidar de las primeras llamadas que recibí todavía con mi mamá ahí fue del señor Emilio (Azcarraga Jean) y (me dijo) que no me preocupara. Ellos se hicieron cargo de todo, estuvieron al pie del cañón afectuosos, cariñosos. Después de lo que viví, te puedo decir con mucho orgullo: ‘Mi casa Televisa’“.