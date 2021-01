Laura Zapata muestra las pésimas condiciones en las que encontró a su abuelita y Thalía pide oraciones

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La actriz Laura Zapata compartió fuertes imágenes de los descuidos que ha sufrido su abuelita en la casa de asistencia para adultos mayores en la que se encuentra y pide justicia para los responsables.

Lo que debería ser un día de felicidad y gozo por el cumpleaños número 103 de la señora Eva Mange Márquez, se convirtió en un gran dolor para la actriz Laura Zapata, quien luego de someterse a una serie de estrictos protocolos de seguridad para controlar los contagios de COVID-19, asistió a la casa de asistencia para adultos mayores para festejarla, sin embargo, descubrió graves lesiones en el cuerpo de la mujer a quien considera una segunda madre.

Por medio de una serie de mensajes compartidos en su cuenta oficial de Twitter, la villana de telenovelas denunció la deplorable situación en la que se encuentra su abuelita.

“¡¡¡Ella es mi guerrera y la amo!!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré“, escribió junto a una serie de fotografías en las que se pueden ver las lesiones en el cuerpo de doña Eva.

Ella es mi guerrera y la amo !!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré. 1 de 9 pic.twitter.com/L6zDeXkX5V — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

En un segundo mensaje, la actriz pidió un castigo para los responsables, quienes le ocultaron que su abuelita presentaba serias lesiones que ponen en riesgo su vida:

“Estos son los ‘cuidados’ que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables“, añadió.

Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables.💔 pic.twitter.com/VWu0LGwRCv — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

Por su parte, su hermana, la cantante Thalía, también reaccionó a dicho hallazgo y compartió un amoroso mensaje en el que celebró un año más de vida de su abuelita y pidió oraciones para una pronta recuperación:

“Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida“, se lee en el mensaje compartido en el perfil oficial de Instagram de la mexicana.