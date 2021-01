Aislinn Derbez y Jesh de Rox intercambian cariñosos mensajes… ¿Será que ya hay romance?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaron su separación en marzo de 2020, sin embargo, todo parece indicar que la actriz ya decidió darse una segunda oportunidad en el amor.

A principios de este 2021, la hija de Eugenio Derbez presumió en redes sociales algunas fotografías desde sus vacaciones en Hawái, en donde, al parecer, viajó acompañada por Jesh de Rox, con quien se le ha involucrado sentimentalmente desde hace algunos meses.

Los rumores de un romance tomaron fuerza en diciembre pasado luego de ser captados en el Aeropuerto de la Ciudad de México conviviendo con su hija Kailani, y nuevamente llamaron la atención este fin de semana, gracias a que el fotógrafo compartió un amoroso mensaje junto a una fotografía de la actriz.

Entre el texto, habló acerca de la importancia de vivir en colectivo para influenciarse positivamente entre sí, destacando un agradecimiento especial a una persona quien lo ha ayudado a transformarse en lo que es hoy, cuyo nombre fue omitido al final de la publicación.

“Mi más sincero agradecimiento a cada uno de los extraordinarios seres humanos en mi vida que me han ayudado a moldearme y convertirme en el hombre del que estoy orgulloso de ser. Tú sabes quién eres“, se lee al pie de la publicación que la estrella de cine no tardó en responder, dejando claro que solo existe una gran amistad entre ellos.

“¡Qué suerte tener tu amistad en mi vida! ¡Te extraño!“, agregó la también empresaria.

Aunque la pareja no ha confirmado el noviazgo, hace unas semanas Vadhir Derbez confesó que no ha podido convivir con la nueva pareja de su hermana debido a la pandemia de COVID-19.

“No la verdad es que no (ha convivido con él), pues estamos en pandemia. Cuando los he visto ha sido muy poco, pero si sí… ¿Qué tiene? Tampoco estoy enterado de eso más que por ustedes, pero no, prefiero no decir más“, compartió durante un encuentro con los medios de comunicación.