Yadhira Carrillo asegura que Lety Calderón llegó al hospital en mal estado: “Estaba morada”

Como cada sábado, Yadira Carrillo acudió al reclusorio Norte de la Ciudad de México para visitar a su esposo, Juan Collado, quien permanece en prisión desde julio de 2019, y fue precisamente ahí en donde compartió algunos detalles del momento en que Lety Calderón ingresó al hospital.

Luego de que Leticia Calderón compartiera a través de un mensaje de redes sociales que había dado positivo a COVID-19, la situación se complicó por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia, por fortuna, tras varios días de recibir atención médica fue dada de alta y ya se encuentra junto a sus hijos, situación que Yadhira Carrillo celebró ante los medios de comunicación.

“Sí, bendito sea Dios, bendito sea Dios, eso es lo que sé, me da mucho gusto. Nos enteramos porque salió un mensaje ¿verdad?, entonces agradecemos mucho, imagínate esos chiquitos sin su mami, es una bendición que esté bien, gracias a Dios“, aseguró la actriz.

Y es que, de acuerdo a las declaraciones de Carrillo, la villana de ‘Imperio de Mentiras’ llegó al hospital en un estado crítico.

“Yo lo único que sé es que ella le llamó al hijo de Juan (Collado), y le dijo que estaba muy mal, que ya no podía respirar que estaba ya morada, es lo que sé. Entonces Juan rápidamente se movilizó y encontró cama, encontró hospital, salió a buscar, y sé que así fue como inmediatamente la recibieron, la hospitalizaron y dijo el doctor que si hubiera llegado un poquitito más tarde no lo lograba, llegó morada, sí sí llego morada, tengo entendido que su chofer divino se envolvió en plástico y la llevó”, reveló la estrella de televisión.

Antes de finalizar su encuentro con los medios de comunicación, aseguró que no teme contagiarse de Coronavirus durante las visitas que realiza cada semana al penal en el que permanece su esposo.

“Yo no podría no venir a ver a mi esposo, mi tranquilidad está aquí, viéndolo, estando con él y la tranquilidad de él también eso nos hace las cosas mucho más fáciles y llevaderas, entonces si me toca, pues me tocó. Pero me quedaré muy tranquila de saber que hice lo que mi corazón me dictaba que era estar aquí pegadita a él y así será hasta el último momento que él se encuentre aquí“, agregó ante las cámaras del programa Sale el Sol.