VIDEO: Histórico golpe al Mencho, DEA le quita $45 millones de dólares en droga

El narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, el Señor de los Gallos o el Gallero, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recibió un histórico golpe de parte de agentes de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Y es que aseguraron 663 paquetes con metanfetamina en el norte de Texas, el precio estimado de la droga sería de $45 millones de dólares (900 millones de pesos).

Watch DEA Dallas Special Agent in Charge Eduardo Chavez talk to @WilliamJoy from @wfaa regarding the biggest methamphetamine seizure at one time in North Texas history. https://t.co/xDYQfiOK51

Según el reporte de la DEA, los empaques representan la mayor incautación de metanfetamina en la historia del norte de Texas.

#NEW: The Dallas DEA recently made the largest meth seizure *ever* in North Texas.

They found hundreds of packages stuffed in the hidden compartment of an 18-wheeler.

The details on how much they found, the cartel it belonged to and where it happened at 10, only on @wfaa. pic.twitter.com/pEbnPVI0bz

— William Joy (@WilliamJoy) January 27, 2021