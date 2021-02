California destinará $2,000 millones de dólares para ayudar a pequeñas empresas y muchos empresarios latinos se beneficiaran

Son miles los hispanos de California dueños de barberías, salones de belleza, bares y restaurantes que han sido forzados a cerrar sus negocios en medio de la pandemia y han visto sus negocios desproporcionadamente afectados por la crisis, pero ahora muchos de ellos podrán beneficiarse de un enorme paquete de económico anunciado por el gobernador de estado.

En un histórico anuncio realizado el miércoles, el gobernador de California aseguró que su administración y los legisladores y senadores estatales, habían llegado a un acuerdo de acciones inmediatas de emergencia para dar alivio económico a varias áreas críticas aprobando un presupuesto de $9.5 mil millones de dólares.

Con el enorme presupuesto anunciado por el gobernador, se podrá eliminar el pago por dos años del arancel de la licencia de 59,000 restaurantes y de 600,000 barberías y salones de belleza, por lo cual muchos latinos que se están en el área de la belleza masculina y femenina se beneficiarán.

NEW: CA’s small businesses will now benefit from…

– $2 billion in grants

– $2 billion in tax cuts for 750,000+ small businesses



-2 years of waived license fees for 59,000 restaurants and bars

– Fee relief for 600,000 barbering and cosmetology businesses

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 18, 2021