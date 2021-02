Vanessa Bryant explota en contra de rapero por insultar la memoria de Kobe

A más de un año del trágico fallecimiento de Kobe Bryant, la vida de su viuda Vanessa no ha sido fácil, desde enfrentar demandas contra familiares, hasta el reto de salvaguardar la memoria de uno de los mejores basquetbolistas de la historia. Esta vez le tocó enfrentarse al rapero Meek Mill a quien acusa de “faltarle el respeto a su familia” y a “la memoria” de su esposo.

En el más reciente tema del rapero de Filadelfia, en colaboración con Lil Baby, llamada Don’t Worry (RIP Kobe), Meek Mill lanza un controvertida línea que versa: “Siempre dice que ella me ama, pero que nunca me lo ha mostrado. Sí, y si alguna vez me falta, me voy con mi helicóptero, seré otro Kobe”.

La letra de la canción sobre Kobe Bryant llegó hasta los oídos de Vanessa, su viuda, desatando su enojo por lo que consideran una “falta de respeto y tacto” hacia la leyenda de los Lakers, en alusión a su fallecimiento en un accidente en helicóptero donde también murió su hija Gianna.

“Estimado Meek Mill, encuentro que esta línea es extremadamente insensible e irrespetuosa. Punto. No estoy familiarizada con tu música, pero creo que puedes hacer algo mejor que esto. Si eres fan, está bien, hay una mejor manera de mostrar tu admiración por mi esposo. A esto le falta respeto y tacto“, criticó Vanessa a través de una historia de Instagram.

Vanessa Bryant responds to Meek Mill’s line in his latest song, calling it insensitive an disrespectful to the late, great Kobe. pic.twitter.com/xLAKsnYBCV

Tras la polémica desatada que generó indignación incluso en los fans del rapero, Meek Mill, anunció más tarde que finalmente se había disculpado con Vanessa Bryant en privado.

“Hoy me disculpé con ella en privado, no en público. ¡Nada de lo que digo en mi página va dirigido a un momento viral de Internet o la familia de una mujer en duelo!”, explicó el artista.

I apologized to her in private earlier today not to the public…Nothing I say on my page directed to a internet viral moment or the family of a grieving woman! If you care about someone grieving change the subject!

— Meek Mill (@MeekMill) February 23, 2021