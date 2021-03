Newsom nombra a Rob Bonta como fiscal general de California, el cargo que dejó el latino Xavier Becerra

El gobernador Gavin Newsom nombró este miércoles al demócrata Bob Bonta, demócrata de la asamblea, como fiscal general de California, el cargo que dejó el latino Xavier Becerra cuando el Senado lo confirmó como secretario de Salud y Recursos Humanosde Biden.

Si la legislatura estatal confirma el nombramiento, Bonta, residente de Alameda, se convertirá en el primer fiscal general del estado dorado con ascendencia filipina. Bonta, que también fue en 2021 el primer descendiente de filipinos en la asamblea estatal, es un destacado defensor de la reforma de la justicia penal que ha hecho campaña para abolir la pena de muerte y eliminar la fianza en efectivo para muchos delitos.

“Rob representa lo que hace grande a California: nuestro deseo de emprender luchas justas y revertir las injusticias del sistema”, dijo Newsom el miércoles. “Al crecer con padres inmersos en movimientos de justicia social, Rob se ha convertido en un líder nacional en la lucha para reparar nuestro sistema de justicia y defender los derechos de todos los californianos”.

.@RobBonta will make history as the 1st CA Filipino Attorney General.

He represents what makes CA great–taking on righteous fights & reversing injustices.

In this moment of sickening attacks on AAPI Californians there's no one better to defend CA values pic.twitter.com/Y3T1zdG5dK

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 24, 2021