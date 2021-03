¿Por qué donará Elon Musk millones de dólares a escuelas de Texas?

El versátil emprendedor Elon Musk está trabajando en los cimientos de sus grandes proyectos espaciales y por eso está retribuyendo al condado de Cameron, Texas, sede del sitio de lanzamiento de Boca Chica de SpaceX, y a la cercana ciudad de Brownsville.

Am donating $20M to Cameron County schools & $10M to City of Brownsville for downtown revitalization. Details to follow next week.

