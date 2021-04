Sicarios del Mencho y del CJNG patrullan calles de poblado tras “correr” al Ejército mexicano

Tras una serie de enfrentamientos entre una célula de narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y supuestos autodefensas en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán, el grupo criminal “se exhibió “patrullando” la cabecera municipal de la zona, esto luego de incluso hacer que el Ejército mexicano dejara la zona.

A decir de reportes ninguna autoridad, federal, estatal o municipal impidió el recorrido del convoy del grupo criminal, integrado por vehículos equipados con blindaje artesanal.

Leer más: Chapito manda mensaje a AMLO y a traicioneros // VIDEO: Narcos persiguen gente que cruza frontera EEUU-México// Emma, la Catrina y la Cholita, muertas o en la cárcel así terminaron las mujeres narco// Fotos del Chino Ántrax muerto en la morgue//VIDEO: Sicarios se graban mientras asesinan a jovencita// Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de hijos de El Chapo

Los hechos violentos llevados a cabo por el grupo que lidera Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, en Aguililla, a unas 167 millas al sur de Morelia, se llevan a cabo aún con la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en esa zona serrana, informaron autoridades estatales.

More video of battle in Aguililla, Michoacán between CJNG and Carteles Unidos pic.twitter.com/7Tnpx92S8A

— All Source News (@All_Source_News) April 11, 2021