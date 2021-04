California pausa uso de vacuna Johnson & Johnson tras 6 informes de coágulos de sangre en EE.UU.

El estado de California anunció este martes que dejará temporalmente de administrar la vacuna Johnson and Johnson, después de que las autoridades sanitarias federales lo recomendaran en la mañana del martes.

Seis informes de casos serios de coágulos de sangre en todo Estados Unidos ha llevado al Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a lanzar la recomendación, que la ciudad de Los Ángeles adoptó poco después.

El gobernador Gavin Newsom aclaró que esta pausa se hace “por precaución”y señaló que Johnson & Johnson representa solo alrededor del 4% del suministro total que el estado ha recibido recientemente del Gobierno federal. “Las vacunas siguen siendo abrumadoramente seguras“, recordó el demócrata.

Out of an abundance of caution CA will follow the CDC & FDA & temporarily pause use of J&J.

J&J is just 4% of CA’s supply from the feds right now.

Vaccines are still overwhelmingly safe.

We’re vaccinating 3+ million people a week and are still on track to fully reopen 6/15.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 13, 2021